Marode Bausubstanz : Das alte Kurfürstenbad ist nicht mehr zu retten

Gesperrt ist das Kurfürstenbad schon seit vier Jahren. Die Bausubstanz ist inzwischen so marode, dass nur noch Abriss und Neubau des Bades wirtschaftlich vertretbar sind. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Abriss statt Sanierung: Das alte Kurfürstenbad ist nicht mehr zu retten. Ein Tüv-Gutachter stellte eine marode Bausubstanz fest. Der Verein Bürgerbad setzt deshalb jetzt auf Abriss und Neubau.

Der Ende April vorgelegte Entwurf eines städtischen Rahmenplans für die Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft beinhaltet eine Standortentscheidung für das Bad Godesberger Stadtteilbad am bewährten Standort in der Kurfürstlichen Zeile. Nach Prüfung der Bausubstanz des Kurfürstenbades durch einen vom Verein beauftragten Tüv-Gutachter rückt der Förderverein Bürgerbad Kurfürstenbad nun von seiner Forderung nach Prüfung einer Sanierungsvariante ab und befürwortet den Abriss des bestehenden Gebäudes und die Errichtung eines Neubaus an gleicher Stelle.