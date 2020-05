Karnevalssession während Corona : Fidele Möhnen aus Lannesdorf sagen Proklamation ab

Bad Godesberg Der Karnevalsverein KG Fidele Möhnen verzichtet auf ihre Proklamation und auch auf andere Veranstaltungen. Beim Festausschuss Godesberg geht die Planung erst mal wie gewohnt weiter. Die Vereine warten auf eine Entscheidung der Politik.

So bleibt der Dorfplatz Ende Oktober leer und der Vereinsvorstand hofft, durch seine frühzeitige Entscheidung und die Zusammenarbeit mit einer Künstleragentur den Schaden zu begrenzen. Die eingekauften Programme sollen gerettet weren. Schwierig wird es laut Brenner, für die Produktion des Festheftes genug Werbepartnern zu finden. Wie man sich in den anderen Bad Godesberger Karnevalsvereinen verhält, werden die jeweiligen Vereinsvorstände wohl in den kommenden Monaten entscheiden.

In Wachtberg steht bei der KG Grün-Gold Gimmersdorf im November immer eine große Mädchensitzung im Dorfsaal auf dem Programm. Die sollte in diesem Jahr zum 11. Mal stattfinden. „Wir hoffen, dass wir sie stattfinden lassen können“, sagt die Geschäftsführerin der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold-Gimmersdorf, Jutta Meurer-Oehl. In Gimmersdorf fällt eine Entscheidung zum Thema Karneval in Coronazeiten erst in einigen Wochen. Auch in Niederbachem überlegt der Vereinsvorstand, wie eine Karnevalssitzung in Coronazeiten stattfinden könnte. Dort sind für den 28. November bei der Karnevalssitzung im Henseler Hof unter anderem die Tanzgruppe High Energy und die Musikgruppen „Sibbeschuss“ sowie „Karobuben“ fürs Bühnenprogramm gebucht.