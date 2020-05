Mehrere zehntausend Euro : Einbrecher verursachen hohen Schaden im Stadion Pennenfeld

Bad Godesberg Der Diebstahl von Ventilkappen aus dem Stadion Pennenfeld in Bad Godesberg hatte in der Nacht auf Mittwoch schwere Konsequenzen: Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in das Stadion Pennenfeld in Bad Godesberg eingebrochen und haben dort einen großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei auf GA-Anfrage bestätigte, haben die Täter nach bisherigen Kenntnissen Ventilkappen der Rasensprenger-Anlage gestohlen. Diese haben einen Wert von wenigen hundert Euro. Allerdings floss in der Folge das Wasser aus der Anlage unkontrolliert aus und überflutete das Sportgelände. Laut Polizei entstand so ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Nach Angaben der Polizei entdeckten Bauarbeiter am Mittwochmorgen den Einbruch. Die Täter stiegen nach ersten Erkenntnissen über die am Stadion angrenzende Baustelle auf das Sportgelände. Dies muss zwischen 17 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen passiert sein. In der Folge machten sie sich dann an der Rasensprenger-Anlage zu schaffen.