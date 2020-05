Naturschutz in Bad Godesberg : Rigal’sche Wiese soll Insektenparadies werden

Bad Godesberg Die Bad Godesberger Bezirksvertretung hat sich dafür ausgesprochen, auf einem kleinen Teil der Rigal’schen Wiese Wildblumen und insektenfreundliche Pflanzen anzusiedeln. Wegen Corona hat sich das Projekt verschoben, doch bald soll es starten.

Die Rigal’sche Wiese – oder besser: ein kleiner Teil davon – könnte bald ein Eldorado für Bienen und Co. werden. Die Bezirksvertretung zumindest hat sich dafür ausgesprochen, auf einem kleinen Areal Wildblumen und insektenfreundliche Pflanzen anzusiedeln. Und das in Kooperation mit der städtischen Kita an der Kurfürstenallee. Gespräche hätten bereits stattgefunden, alles schien in trockenen Tüchern zu sein, so die Verwaltung.