Raub auf Postfiliale : Männer nach Überfall in Bonn-Mehlem auf der Flucht

Bonn-Mehlem Die Mitarbeiterin einer Postfiliale in Bonn-Mehlem ist am Freitagmorgen von zwei bewaffneten Männern überfallen worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld, die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Zwei noch unbekannte Männer haben am Freitagmorgen eine Postfiliale in Bonn-Mehlem überfallen. Nach Angaben der Polizei war eine Angestellte gegen 6.35 Uhr gerade dabei, die Hintertür des Geschäfts an der Mainzer Straße zu öffnen, als zwei Männer sie in die Räume drängten. Sie bedrohten die Frau mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderten Bargeld.