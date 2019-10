Betrug in Bad Godesberg : Falsche Polizisten erbeuten 22.000 Euro von Seniorin

Betrug in Bad Godesberg

In Bonn versuchen derzeit viele Telefonbetrüger ihr Glück. (Symbolfoto).

Bad Godesberg Die Polizei spricht von einer „Welle, die nicht abebbt“: Seit Wochenbeginn hat es im Bonner Stadtgebiet rund 100 Betrugsversuche von falschen Polizisten gegeben. In Bad Godesberg hatten sie am Donnerstag Erfolg.

Erst haben Telefonbetrüger in Beuel mehr als 20.000 Euro von einer Seniorin erbeutet, nun haben falsche Polizisten in Bad Godesberg erneut Erfolg gehabt: Seit Wochenbeginn nehmen die Betrugsversuche im Bonner Stadtgebiet zu, am Donnerstag haben die Betrüger eine 91-Jährige um rund 22.000 Euro gebracht.