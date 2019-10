GA gelistet : Das wird für Kinder und Jugendliche in Godesberg geboten

Raus aus dem Haus, rein in die Natur heißt es beim Juco-Waldabenteuer in Muffendorf. Foto: Martina Sondermann

BAD GODESBERG Die Tage werden kürzer, es wird kälter - trotzdem aber muss sich kein Kind, kein Jugendlicher in den eigenen vier Wänden verkriechen. Denn egal ob Spielhäuser, Jugendtreffs oder Mobile: In Bad Godesberg gibt es genug Möglichkeiten, sich gemeinsam oder alleine die Zeit zu vertreiben.



Schule aus – und was nun? Langeweile braucht bei jungen Godesbergern erst gar nicht aufzukommen. Stadt, Kirchengemeinden und Institutionen bieten im Stadtbezirk ein breites Spektrum an spannenden Freizeitaktivitäten.

Angebote der Stadt Bonn

Für die rund 10.000 in Bad Godesberg lebenden Sechs- bis 18-Jährigen gibt es Spielhäuser, Spielmobil und Jugendzentren. Mit pädagogischem Fachpersonal, das neben regelmäßigen Angeboten auch stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme der Kinder und Jugendlichen hat. Nähere Informationen findet man auf www.bonn.de.

Spielmobil Max

Wenn der gelb-rote Anhänger zweimal pro Woche in Godesberg Halt macht und das Team die Spielgeräte auspackt, dauert es nicht lange, bis die ersten Kinder sie ausprobieren und im Innenbereich basteln oder malen. Das Spielmobil Max ist jeden Tag woanders im Bonner Stadtgebiet unterwegs und richtet sich mit seinem pädagogischen Angebot an Sechs- bis 14-Jährige.

In Bad Godesberg macht das Spielmobil zweimal pro Woche Halt, und zwar mittwochs auf dem Lannesdorfer Dorfplatz und donnerstags am Spielplatz am Rüngsdorfer Kapellenweg. Im Winter sind die Mitarbeiter von 12 bis 17 Uhr vor Ort, im Sommer von 13 bis 18 Uhr. Kontakt: ☎ 0228/774213.

Jugendzentrum K7

Das K7 liegt mitten im Sportpark Pennenfeld. Drinnen wie draußen gibt es viel Platz zum Aktivsein oder gemütlichen Zusammensitzen. Man kann Billard oder Tischtennis spielen, basteln oder werken, den Computerraum nutzen oder sich bei den Hausaufgaben helfen lassen. Außerdem werden Einzelhilfen für Jugendliche mit Migrationshintergrund und Ferienprogramme angeboten. Das Jugendzentrum K7, Mallwitzstraße, ist montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Kontakt: ☎ 0228/93294643.

Spielhaus Am Weckhasen

Auf dem großen Gelände an der Servatiusstraße in Friesdorf bietet das Spielhaus samt öffentlichem Spielplatz jede Menge Platz zum Toben. Drinnen warten in bestimmten Ferienzeiten Kicker, Billardtisch sowie viele Gesellschaftsspiele auf die kleinen Besucher. Zusätzlich gibt es Spiel-, Bastel- und Kochangebote, oft auch gemeinsam mit den Bewohnern der benachbarten Awo-Seniorenbegegnungsstätte. Öffnungszeiten des Spielhauses Am Weckhasen, Servatiusstraße 120: montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr. Kontakt: ☎ 0228/315246.

Spielhaus Rigal‘sche Wiese

Das mit einem lachenden Gesicht bemalte Haus am öffentlichen Spielplatz an der Rigal’schen Wiese ist ein beliebter Anlaufpunkt, der auch in bestimmten Ferienwochen geöffnet hat. Hier gibt es einen Kicker und Gesellschaftsspiele, und in der Küche wird regelmäßig gemeinsam gekocht und gebacken. Man kann malen und basteln oder sich Bälle und Spielmaterialien für den Außenbereich ausleihen. Highlights sind der benachbarte Skaterpark und die Kletterwand. Die Mitarbeiter des Spielhauses Rigal’sche Wiese, Theodor-Heuss-Straße 18, sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr vor Ort. Kontakt: ☎ 0228/355456.

One World Café und -Mobil

Im Erdgeschoss des Hansa-Hauses können sich Jugendliche treffen, um etwas zu trinken, zu essen oder das WLAN zu nutzen. Donnerstags wird im One World Café gekocht und freitags gespielt, es gibt Kreativangebote und Unterstützung bei der Stellensuche für Ausbildung oder Praktikum. Das Angebot findet sich auch im One World Mobil, das in Rüngsdorf, Lannesdorf und im Kurpark hält. Café und Wohnmobil sind auch in den Ferien geöffnet. Organisiert wird One World von der Evangelischen Jugendhilfe Godesheim und der Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft (CJG) Hermann-Josef-Haus, die von der Stadt Bonn mit der Entwicklung und Durchführung des Projekts beauftragt wurden.

Das One World Cafè, Alte Bahnhofstraße 21, hat (in der Regel) montags bis samstags von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Das Mobil macht montags und mittwochs am Bolzplatz an der Rüngsdorfer Andreasschule Halt. Dienstags und donnerstags sind die Mitarbeiter auf dem Lannesdorfer Dorfplatz, freitags an den Tennisplätzen im Kurpark präsent. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten des Mobils gibt es auf Facebook, weitere Infos und Kontaktdaten auf www.oneworld-go.de.

■ Angebote der Kirchen

Egal ob man gläubig ist oder nicht: Die offenen Angebote der Kirchen richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aller Nationen, Konfessionen und Kulturen.

Rheingold

Der offene Treff an der St.-Severin-Kirche in Mehlem gehört montags nur Kindern, die jünger als zwölf sind, und mittwochs allein den Mädchen. Ansonsten kann jeder im Alter von sechs bis 27 Jahren kochen, basteln, Freunde treffen oder um 18 Uhr gemeinsam zu Abend essen. Zusätzlich gibt es Ferienprogramme und Outdooraktionen wie das „Brunch in the Box“ samstags von 11 bis 15 Uhr auf dem Mehlemer Dorfplatz. Die Offene Jugendarbeit Rheingold, Meckenheimer Straße 2, ist montags bis donnerstags von 15.30 bis 20 Uhr, freitags von 15.30 bis 22 Uhr geöffnet. Kontakt: ☎ 0176/12652742, www.kja-bonn.de.

Offene Tür Heiderhof

In den Kellerräumen der katholischen Kirchengemeinde Frieden Christi tummeln sich alle zwischen sechs und 27 Jahren, um nach Lust und Laune zu spielen, sich kennenzulernen oder in der Küche ihr Abendessen zuzubereiten. Freitagnachmittags startet das Fußballangebot und bei Bedarf gibt es eine Hausaufgabenbetreuung. Auch in den Ferien gibt es besondere Angebote. Die Tür des Jugendtreff Heiderhof, Tulpenbaumweg 15, ist montags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15.30 von 20.30 Uhr geöffnet. Mittwochs ist geschlossen. Kontakt: ☎ 0176/12652742, www.kja-bonn.de.

Axenfeldhaus

Im Gemeindezentrum der Evangelischen Erlöser-Kirchengemeinde ist neben der Bücherei auch der Jugendkeller untergebracht. Billard, Tischtennis oder Airhockey sorgen hier ebenso für Abwechslung wie Karaokeabend, Casino-Nacht und Kickerturnier. Es gibt eine Zirkusgruppe, den Leseclub, verschiedene musikalische Kinder- und Jugendgruppen sowie eine Jugend-Theater-AG. In den Sommerferien 2020 geht es auf der Jugendfreizeit ab nach Schweden. Axenfeldhaus, Habsburgerstraße 9, Öffnungszeiten: (ab zwölf Jahren) dienstags von 18.30 bis 22 Uhr, freitags von 19 bis 23 Uhr, (ab zehn Jahren) freitags von 17 bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.erloeserkirchengemeinde.de

Haus der Familie

Die Familienbildungsstätte der Evangelischen Thomas-Kirchen-Gemeinde veranstaltet in den Ferien Kinderprogramme zu Themen wie Dinoforschung, Mondlandung, Upcycling, Stricken, Spielen und Kochen. Kontakt: Haus der Familie, Friesenstraße 6, www.hdf-bonn.de, ☎ 0228/373660.

Weitere Angebote

Juco

Das Juco in Muffendorf bietet neben Workshops wie Raketenbasteln und Graffiti spannende Ferienabenteuer im heimischen Wald oder beim Töpfern von allem, was „Unter und über Wasser“ lebt. Auch Musikinstrumente können in dem roten Backsteinhaus erlernt werden. Kontakt zum Juco-Team, Am Helpert 36, unter ☎ 0228/32 25 06 oder auf der Seite www.juco.org.

