Bad Godesberg : 80 Aussteller nehmen an Reisemesse in der Stadthalle teil

Bad Godesberg Für die Reisemesse in der Stadthalle Bad Godesberg haben sich 80 Aussteller angekündigt. Die kostenlose Veranstaltung, die vom General-Anzeiger präsentiert wird, findet am Samstag, 9. November, von 11 bis 17.30 Uhr statt.

Was Bad Kissingen zu einem königlichen Vergnügen macht oder wie Reisende in den USA am besten mit dem Bus unterwegs sind, ist bei der zweiten Bonner Reisemesse zu erfahren. Die kostenlose Veranstaltung, die vom General-Anzeiger präsentiert wird, findet am Samstag, 9. November, von 11 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle Godesberg statt. Rund 80 Unternehmen bieten Vorträge an und geben Einblicke in ihre Programme - unter den Ausstellern sind Lupe Reisen, Univers Reisen und Westerwald Touristik. Erstmals wird die Fachmesse für Tourismus und Kongresse, veranstaltet von Tourismus & Congress Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, in die GA-Reisemesse integriert.