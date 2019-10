Zu viel Kohlenmonoxid : Godesberger Tunnel wurde am Freitag automatisch gesperrt

Godesberger Tunnel wurde am Freitag automatisch gesperrt

Bonn Zu viel Abgase aus einem Auto sorgten vermutlich für eine halbstündige Sperrung des Godesberger Tunnels in Bonn am Freitagmorgen. Die Sperrung wurde durch das Sicherheitssystem automatisch ausgelöst.

Wie die Stadt Bonn am Freitagmittag mitteilte, wurde der Godesberger Tunnel am Morgen für eine halbe Stunde gesperrt. Das geschah laut Presseamt automatisch durch das Sicherheitssystem des Tunnels. An einer Messstelle sei der Wert für die zulässige Kohlenmonoxid-Konzentration überschritten worden.