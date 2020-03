Groundhopping am Rhing : So wurde das Poststadion zur Bonner Vorzeige-Sportstätte

Serie über Sportanlagen in der Region

Es läuft die 88. Spielminute. Der SC Widdig führt im Derby gegen Germania Hersel 1:0. Doch der Druck der Hausherren aus Hersel wächst. Der Widdiger Spieler mit der Nummer 10 nimmt sich ein Herz und bolzt den Ball in den nur wenige Meter entfernten Rhein. Zugegeben, die Szene ist ausgedacht. Doch kennt nahezu jeder Spieler eine ähnliche Situation in Hersel. Der ehemalige Fußballplatz, der gleich mehrfach im Jahr komplett unter Wasser stand, ist legendär. So wie einige andere Sportanlagen in Bonn und der Region. Da gab es im Bornheimer Wäldchen einen Fußballplatz, auf dem heute nur noch Tannen und Gestrüpp zu finden sind. Im Troisdorfer Aggerstadion gab ein gewisser Lothar Matthäus sein Abschiedsspiel als Profi. Im altehrwürdigen Poststadion spielte einst der 1. FC Kaiserslautern vor 16 000 Zuschauern. Das Stadion ist längst Geschichte sowie andere Plätze und Anlagen auch. Der Acker in Brenig ist im Kreis genauso bekannt, wie der viel zu lange Aschenplatz in Widdig. Nach dem Fußmarsch durch den Wald zum Platz des SV Ennert war mancher schon vollkommen platt, ehe er überhaupt gegen einen Ball getreten hatte. In unserer Reihe „Groundhopping am Rhing“ erinnern wir an legendäre Sportanlagen und die Geschichten, die sich dahinter verbergen. Wir freuen uns natürlich über weitere Anregungen.

Schreiben Sie uns an sport@ga-bonn.de