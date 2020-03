Kein Training, keine Einnahmen : Bonn Capitals sagen Vorbereitungsspiele ab

Finanzielle Situation

Kein Saisonstart, keine Einnahmen: So einfach, aber auch so deprimierend gestaltet sich die aktuelle finanzielle Situation der Capitals. „Mit dem Geld unserer Sponsoren können wir erst rechnen, wenn die Saison begonnen hat“, sagte Pressesprecherin und Vorstandsmitglied Angela Beckmann. Solange fallen auch die Eintrittsgelder weg, die bei Flutlichtspielen im Stadion in der Rheinaue erhoben werden. Verzichten muss der Verein außerdem auf die Einnahmen aus dem Catering – eine wichtige Geldquelle für die Caps. „Geisterspiele sind daher für uns keine Option“, sagt Beckmann. Damit liegen auch die an die Saison gebundenen Verträge von Cheftrainer Alex Derhak, Nachwuchskoordinator Clemens Cichocki und einiger Spieler auf Eis. Damit müssen die Amerikaner Zach Dodson, der Australier Wilson Lee und der Neuseeländer Daniel Lamb-Hunt vorerst auf ihr Gehalt verzichten. Neuzugang Terrel Joyce bleibt zunächst in seiner amerikanischen Heimat.

„Wir rechnen nicht damit, dass die Saison am 3. Mai beginnt“, meint Beckmann. „Sollte diese Spielzeit sogar komplett ausfallen, wissen wir nicht, wie der Verein Bonn Capitals das überstehen soll.“ hto