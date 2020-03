Von den Eisbären Berlin : Kölner Haie verstärken sich mit Mittelstürmer James Sheppard

Köln Die Kölner Haie treiben ihre Personalplanungen weiter voran. Eine Woche nach der Verpflichtung von Offensiv-Verteidiger Maury Edwards (ERC Ingolstadt) gab der KEC am Freitag als zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Einigung mit James Sheppard (31) bekannt.

Sheppard kommt mit der Empfehlung von drei hervorragenden Spielzeiten im Trikot der Hauptstädter, bei denen er durch 122 Scorerpunkte in 175 DEL-Partien zu einem der besten Center der Liga wurde. Der 1,88 Meter große und 101 Kilogramm schwere physisch starke Angreifer gilt als Wunschspieler von Haie-Coach Uwe Krupp, der mit Sheppard bereits in der Saison 2017/18 in Berlin zusammenarbeitete und die Vizemeisterschaft gewann.