Interview mit Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein : „Unsere Vereine brauchen Orientierung“

Bonn Der FVM-Präsident Bernd Neuendorf spricht im Interview mit dem GA über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Amateurfußball in Bonn und der Region.

Bernd Neuendorf : Auch der DFL und den Proficlubs geht es darum, in dieser Lage verantwortungsbewusst zu handeln. Niemand geht leichtfertig mit der Situation um. Aber natürlich sind die Vereine der 1. und 2. Liga auch Wirtschaftsunternehmen, die wie jeder andere Betrieb bestrebt sein müssen, den Schaden zu begrenzen. Es fehlen Einnahmen aus Fernsehgeldern, Ticketverkauf und Sponsoring. Es geht nicht nur um die Profis, sondern um tausende Menschen, die bei den Clubs und deren Partnern und Zulieferern beschäftigt sind. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass nach Möglichkeiten Ausschau gehalten wird, wie die Saison beendet werden kann. Notfalls auch vor leeren Rängen. Ich beneide die Verantwortlichen nicht, habe aber volles Vertrauen in die Arbeit von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Neuendorf: Wir erleben eine unglaubliche Dynamik. Und man muss die Lage von Tag zu Tag neu bewerten. Nach den ersten Corona-Fällen im Kreis Heinsberg hatten wird dort den Spielbetrieb bereits Ende Februar ausgesetzt. Als dann aber immer mehr Infektionen in NRW bekannt wurden, war für mich klar, dass gehandelt werden musste. Das Risiko war einfach zu hoch. Die Politik hat das genauso gesehen und die Fußballplätze in NRW zunächst bis zum 19. April gesperrt. Das haben wir sehr begrüßt.

Neuendorf: Die Situation für die rund 1100 Vereine in unserem Verbandsgebiet ist definitiv schwierig. Ich weiß aber auch, dass die Verantwortlichen in vielen Vereinen derzeit alles auf den Prüfstand stellen und sich Gedanken machen, wie Kosten reduziert werden können. Das geschieht aus großer Verantwortung für das Fortbestehen der Clubs. Ich spüre keine Resignation, sondern eher eine Trotzreaktion. Deshalb gehe ich fest davon aus, dass am Ende der Krise so viele Vereine im FVM organisiert sein werden wie zu Beginn.