Deutsche Post Marathon zu zweit : GA-Mitarbeiter Joe Körbs hatte „super Bedingungen und wenig Wind“

Bonn GA-Mitarbeiter und Marathonläufer Joe Körbs läuft mit seinem Trainingspartner Elmar Seck die alte Strecke des Deutsche Post Marathons.

Eigentlich hätten sich am Sonntagmorgen mehrere Tausend Läufer dicht gedrängt unter dem tosenden Beifall zahlreicher Zuschauer die Kennedybrücke emporgeschoben. Aber an diesem Sonntagmorgen hatten GA-Mitarbeiter Joe Körbs und sein Trainingspartner Elmar Seck die Rheinbrücke für sich alleine.

Trotz der Verschiebung des 20. Deutsche Post Marathons aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie hatte es sich Körbs nicht nehmen lassen, seinen 20. Marathon in der Bonn zu vollenden – bislang war er in jedem Jahr am Start. Schon um 9 Uhr früh begaben sich die beiden auf die klassische Distanz von 42,195 Kilometern – quer durch die Bundesstadt auf der alten Marathonstrecke.