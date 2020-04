GA gründet eigene Liga : Welcher Club krönt sich zum Fifa-Champion?

Bonn Der General-Anzeiger sucht auf Verbandsebene das beste Fußballteam an der Konsole. Gespielt wird Fifa 20. Wer stellt das beste Team des Verbandes Mittelrhein?

Mehr als 40 Mannschaften dabei

Die Umsetzung eines virtuellen Fußballturniers ist für die GA-Sportredaktion Neuland. Auch, weil das Thema E-Sport in der Redaktion ein viel diskutiertes ist. „Dennoch wollen wir den Vereinen die Möglichkeit geben, wieder Fußball zu spielen, wenn auch an der Konsole“, so Kirch. „Mal sehen, wie die Akzeptanz ist und was sich daraus entwickelt.“ Denkbar wäre zum Beispiel ein weiterer Ligen-Betrieb nach der Zwangspause.