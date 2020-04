Jetzt anmelden : Der GA startet eine eigene Fifa-Liga

Trent Alexander-Arnold (unten,l) vom FC Liverpool im FIFA 20-Spiel gegen den E-Sports-Profi Ryan Pessoa das über Twitch TV ausgestrahlt wird. (Symbolbild). Foto: dpa/Scott Wilson

Bonn Während die Hoffnung auf eine Rückkehr der Bundesliga wächst, ist im Amateurbereich noch nicht abzusehen, wann der Ball wieder rollt. Der General-Anzeiger will über das Portal Fupa mit dem PS4-Spiel Fifa den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Mit einer Fifa-Liga. Und weil man ja nicht den Humor verlieren sollte, geht es um den Corona-Cup.

Der General-Anzeiger plant die Erstellung einer eigenen Fifa-Liga, die über FuPa organisiert wird. Die Teilnehmer spielen in den eigenen vier Wänden über ihre PlayStation 4 gegeneinander. Gespielt wird die aktuelle Fifa-Version (Fifa 20).

Wer darf teilnehmen? Jede Mannschaft des Mittelrheins kann an dem Turnier nach Anmeldung teilnehmen, somit kann ein Verein mehrere Teams stellen. Der SV Beuel hat beispielsweise fünf Senioren-Mannschaften, kann also fünf Senioren-Fifa-Teams stellen. Die Mannschaften müssen am Mittelrhein beheimatet sein. Bundes- und Regionalligisten sind natürlich herzlich eingeladen.

Wie sieht ein Fifa-Team in der Liga aus? Jedes Fifa-Team soll aus zwei Spielern bestehen. Die Mannschaft wird anschließend in eine Gruppe gelost und nimmt am Wettbewerb teil. Allerdings: Es wird kein Zweier-Turnier geben, weil sich das dezentral technisch über die PlayStation 4 schwer abbilden lässt. Besteht eine Gruppe beispielsweise aus fünf Mannschaften, nehmen insgesamt zehn Spieler in der Gruppe teil. Das bedeutet: Jeder Spieler spielt gegen die acht Rivalen der vier anderen Vereine / Mannschaften. Jeder Spieler muss vor dem Turnier eine Fifa-Vereinsmannschaft nennen, mit der er am Turnier teilnimmt. Ein Wechsel des Teams während des Turniers ist nicht erlaubt. Ferner darf jede Mannschaft einen dritten Spieler als Springer benennen. Wichtig ist jedoch, dass die Spieler, die am Turnier teilnehmen, der entsprechenden FuPa-Mannschaft zugeordnet sind (also im Real-Kader auftauchen).

Match-Dauer: 2x6 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Legende

Kader: Online-Kader

Fifa-Team: Nur Vereinsmannschaften

Wie sieht der genaue Wettbewerb aus? Der genaue Modus wird von uns nach Ablauf der Anmeldefrist bekanntgegeben, denn es hängt natürlich davon ab, wie viele Mannschaften sich melden. Geplant wird, dass es ein oder zwei Gruppenphasen gibt, anschließend K.o.-Runden im Best-of-Modus wie es beispielsweise in der amerikanischen Basketballliga NBA der Fall ist. In jedem Fall werden alle Spiele auf einer speziellen FuPa-Seite abgebildet und dargestellt.

Was müssen die Spieler beachten? Die Spieler müssen der FuPa-Redaktion ihr PlayStation-Kürzel mitteilen und sich auf Discord (kostenloser Gaming-Chat) anmelden. Dort werden wir für jede Gruppe einen Channel erstellen, die Spieler können dann Anstoßzeiten ausmachen und mit uns permanent in Kontakt treten. Möglicherweise kann das PSN-Kürzel im Rahmen der Berichterstattung öffentlich werden, ansonsten werden die Daten komplett vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Was planen wir mit der Fifa-Liga? Auch für uns ist die Situation um das Coronavirus komplett neu. Die klassische reguläre, redaktionelle Arbeit fällt für uns weg, wenn es keinen Sport gibt. Mit der Fifa-Liga möchten wir unsere Vereine wieder zum Ball führen – wenn auch zu einem virtuellen. Auch wenn der ein oder andere von uns schon mal einen Controller in der Hand gehalten hat, ist die Liga Neuland für uns, habt also Nachsicht, wenn nicht von Beginn alles rund läuft.

Hier geht es zur Anmeldung: Pro Mannschaft, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, gibt es bitte nur eine Anmeldung gebündelt in Form einer E-Mail an fupa@ga-bonn.de. Hier könnt ihr auch direkt Fragen an uns stellen. Bitte als Betreff "FuPa-Fifa-Liga" Nutzen.

Anmeldeschluss ist am Samstag, 25. April 2020, 12 Uhr. Diese Angaben müsst ihr bitte ausfüllen (einfach in die E-Mail kopieren):

Mannschaft (z.B. Bonner SC, erste Mannschaft):

Liga (z.B. Regionalliga):

Vor- und Nachname von Spieler 1:

PlayStation-Kürzel von Spieler 1:

Fifa-Team von Spieler 1:

E-Mail-Adresse von Spieler 1:

Vor- und Nachname von Spieler 2:

PlayStation-Kürzel von Spieler 2:

Fifa-Team von Spieler 2:

E-Mail-Adresse von Spieler 2:

Vor- und Nachname des Springers:

PlayStation-Kürzel des Springers:

Fifa-Team des Springers: