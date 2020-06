Heute 21 Uhr beim GA-Heimspiel : Deutschland zum Auftakt gegen Frankreich

Die EM kann stattfinden: nicht auf dem Rasen, aber an der Konsole. Foto: Bartsch

Bonn Zum Abschluss des 1. Spieltags der EM spielt Deutschland am Abend gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Nicht auf dem Rasen, an der Konsole. Der GA bietet das GA-Heimspiel als Alternative zur ausgefallenen EM an. Wir übertragen ab 21 Uhr das Spitzenspiel der Gruppe F. Die Aufstellung deutet auf einige Überraschungen hin.

Es war der Vortag des Endspiels der Europameisterschaft 2012: Während sich die europäischen Fußballfans auf das Endspiel zwischen Spanien und Italien einstellten und die deutschen Anhänger aus der Lethargie des Halbfinal-Aus‘ gegen die Squadra Azzurra erwachten, äußerte der damalige Präsident der Europäischen Fußballunion (Uefa) Michel Platini seine folgenreiche Idee: Anlässlich des 60. Bestehens der Uefa sollte es 2020 eine gigantische Europameisterschaft geben: 24 Teams sollte sie haben und sie könne doch auf dem gesamten Kontinent stattfinden.

Nachdem der, mittlerweile in Ungnade gefallene, Franzose mit seinen Plänen bei den Verbänden vorstellig wurde und die Entscheider vermutlich von den finanziellen Optionen überzeugt waren, stand die Idee und die Planung konnte beginnen. Sie hat Jahre gedauert, nahm immer konkretere Konturen an und spätestens mit der halbfertigen Gruppenauslosung im Herbst vergangenen Jahres stand der kontinentalen Meisterschaft eigentlich nichts mehr im Wege. Eigentlich. Denn Covid-19 hat den Funktionären, Verbänden, Spielern, aber auch Fans einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die EM ist um ein Jahr verschoben.

Das für Freitag anberaumte Eröffnungsspiel in Rom zwischen Italien und der Türkei findet genauso wenig statt, wie die geplanten Spiele in München und die Finalrunde in London. Dabei stand der Fahrplan der DFB-Elf schon lange fest. Im März hätten Testspiele gegen Spanien und Belgien ausgetragen werden sollen, Mitte Mai wollte Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader benennen, bevor Ende Mai bis zum 9. Juni das Trainingslager in Seefeld abgehalten werden sollte. Am kommenden Dienstag hätte das erste Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich auf dem Spielplan gestanden.

Aktuell beschäftigt sich Löw nicht mit der EM. „Es steht außer Frage, dass wir gerne gespielt hätten, denn unsere junge Mannschaft braucht gerade solche Wettbewerbssituationen, um zu reifen, um widerstandsfähig zu werden, um wichtige Erfahrungen zu sammeln“, sagte er. Und zur Verschiebung der EM: „Es war die Entscheidung, die ich erwartet hatte, anders ging es einfach auch nicht. So wichtig der Fußball für viele Menschen auch ist: Was die Euro angeht, musste er einfach für diesen Sommer zurückstehen“, so der Bundestrainer.

Ob die EM allerdings im kommenden Sommer gespielt wird, ist ebenfalls nicht sicher. In den eigentlich vorgesehenen zwölf Städten wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gekickt. „Mit neun Städten ist alles geregelt. Bei drei Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin zuletzt. So rollt der Ball aktuell weder in Seefeld, noch im Olympiastadion in Rom oder in Wembley. Dafür aber in Bonn.

Foto: grafik

Erstmals richtet der General-Anzeiger eine Europameisterschaft aus. Nicht auf dem Rasen, auf der Konsole. „Wir haben im Frühling schon ein Fifa-Turnier für die Vereine aus dem Fußballverband Mittelrhein (FVM) ausgetragen und gute Erfahrungen gemacht“, so GA-Online-Chef Marcel Wolber. „Die Spieler waren zum Großteil dankbar, dass wir ihnen eine Alternative zum ausgefallenen Ligabetrieb geboten haben. Das wollen wir für die ausgefallene EM unseren Lesern und Usern nun ebenfalls anbieten.“

Natürlich treten bei dem Turnier nicht die Nationalspieler gegeneinander an. Der GA hat zur Teilnahme an dem Turnier aufgerufen. 24 Spieler aus Bonn und der Region vertreten nun an der Konsole die Nationen, die bei der EM dabei gewesen wären. Zumindest zum Großteil. Denn die Nationalmannschaften Kroatiens und der Ukraine sind aus lizenztechnischen Gründen nicht in der Fifa20-Auflage enthalten. Anstelle der für April geplanten Playoff-Spiele wurden weitere Mannschaften für den Spielplan gesetzt. Ansonsten wird das #ga-hEiMspiel aber streng nach Spielplan ausgetragen.

„Wir wollen unseren Usern und Lesern die Europameisterschaft ins Wohnzimmer transportieren, damit sie in den Genuss einer EM kommen“, sagt Mit-Organisator Matthias Kirch. „Und das möglichst nah am realen Erlebnis.“ Daher werden die Spiele analog zum eigentlichen Spieldatum auf der Webseite des GAs via Mediaplayer übertragen und kommentiert. Die Kommentare werden von GA-Redakteuren eingesprochen. In der Printausgabe sowie auf der Homepage und dem Portal Fupa gibt es Spielberichte sowie den aktuellen Spielplan. Somit kann die EM doch am Freitag beginnen. Zwar nicht wie geplant in Rom. Dafür aber im heimischen Wohnzimmer.