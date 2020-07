Halbfinalsieg gegen Belgien : Deutschland steht beim GA-Heimspiel im Finale

Beim GA-Heimspiel stehen am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinals an. Foto: Bartsch

Bonn Die deutsche Nationalmannschaft steht im Finale des GA-Heimspiels. Gegen Belgien setzte sich das Team im ersten Halbfinale am Dienstagabend mit 3:1 durch. Am Mittwoch ermitteln dann die Niederlande und England den zweiten Finalisten.

Die deutsche Elf, die in der gleichen Formation antrat wie im Viertelfinale gegen Tschechien, erwischte einen perfekten Start in die Partie: Bereits in der fünften Minute drückte Kapitän Marco Reus den Ball nach Querpass von Kai Havertz zum 1:0 über die Linie. Diese Führung verwaltete die Mannschaft bis zum Halbzeitpfiff geschickt und ließ nur eine ernthafte Chance von Kevin De Bruyne zu, dessen Schuss rechts am Tor vorbeiflog (20.).