Marathonveranstaltungen in der Region : So können Marathonläufe trotz Corona stattfinden

So können Marathonläufe trotz Corona stattfinden

Marathonveranstaltungen in der Region

Bonn Immer mehr Marathonveranstaltungen werden abgesagt. Ob der Bonner Lauf im Oktober stattfinden kann, ist unklar. DLV und German Road Races arbeiten an einem alternativen Konzept.

„Abgesagt“ – fast hinter jedem Termin im Kalender der German Road Races (GRR) steht das Wort in Großbuchstaben. Von Woche zu Woche müssen Profiläufer und Hobbyathleten mehr und mehr Marathonveranstaltungen aus ihrer Saisonplanung streichen. Seit Mittwoch steht auch hinter dem Traditionslauf Berlin-Marathon der Vermerk .

Damit bleibt eine der schnellsten Marathonstrecken der Welt in diesem Jahr leer. Kein neuer Weltrekordversuch von Eliud Kipchoge, der 2018 in der Hauptstadt die aktuelle Bestmarke von 2:01:39 Stunden aufgestellt hatte. Keine 40 000 Läufer, die stolz die Ziellinie überqueren. „So sehr wir uns bemühen, es ist derzeit nicht möglich, den BMW Berlin-Marathon mit seinem gewohnt berlinerischen Charme zu veranstalten“, teilten die Organisatoren mit. Zunächst sollte für die Läufe am 26. und 27. September ein Ersatztermin gefunden werden – aber „nach reichlicher Prüfung und diversen Gesprächen, auch mit den Behörden“ sei auch eine Verschiebung auf einen späteren Termin nicht möglich.