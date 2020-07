Saison 2020/21 : Kölner Haie müssen bei Lizenzierung nachbessern

Köln Die Kölner Haie erhalten wegen nötiger Nachbesserungen etwas verspätet die Lizenz für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Felix Schütz und Korbinian Holzer trainieren derzeit mit dem Team.

Uwe Krupp ist zurück in Köln. Der Trainer der Kölner Haie ist am vergangenen Wochenende von Prag nach Rodenkirchen gezogen und hat im südlichen Stadtteil der Domstadt mit seiner Frau Claire und den beiden Kindern ein Haus bezogen. Seit Krupp wieder in seiner Geburtsstadt weilt, war er jeden Tag an seinem Arbeitsplatz im Haie-Trainingszentrum an der Gummersbacher Straße. Es steht zwar noch nicht fest, wann genau nach dem 1. November die vom 18. September nach hinten verschobene Saison 2020/21 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnen soll, der KEC-Coach hat aber schon jetzt alle Hände voll zu tun.