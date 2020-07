Sieg gegen Tschechien : Deutschland steht beim GA-Heimspiel im Halbfinale

Bonn Die deutsche Nationalmannschaft hat beim GA-Heimspiel als erstes Team das Halbfinale erreicht. Gegen Tschechien erzielte Timo Werner das Siegtor.

Es war nicht so glanzvoll wie in den vorherigen Spielen, doch nach 90 Minuten ging die deutsche Mannschaft dennoch als Sieger vom Platz. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen Tschechien hat sich die DFB-Elf beim GA-Heimspiel für das Halbfinale qualifiziert. Mann des Spiels war Angreifer Timo Werner, der in der 56. Minute nach Pass von Kapitän Marco Reus das entscheidende Tor erzielte. Ansonsten hatte die tschechische Auswahl das Team von Bundestrainer Joachim Löw gut im Griff und ließ nur wenige Chancen zu – eine davon nutzte Werner zum Siegtreffer.