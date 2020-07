GA-Heimspiel : Deutschland zum Viertelfinal-Auftakt gegen Tschechien

Bonn Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Freitag um den Einzug ins Halbfinale des GA-Heimspiels. In der zweiten Partie des Tages trifft Belgien auf das Überraschungsteam Türkei. Beide Spiele werden im Mediaplayer übertragen.

Dass es heute gegen die Tschechen wieder so deutlich wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Denn auch das Team um den Leipziger Angreifer Patrik Schick präsentiert sich bis jetzt in starker Form. Im Achtelfinale fegte Tschechien Ex-Weltmeister Spanien mit 5:1 vom Platz, Schick war mit drei Treffern der herausragende Spieler. Die Vorrunde in Gruppe D beendete die Mannschaft hinter England auf Platz zwei und kassierte gegen die bislang überragenden Three Lions ledigllich eine 0:1-Niederlage.