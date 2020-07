GA-Heimspiel : England folgt Deutschland ins Finale

Tor für die Three Lions gegen die Niederlande. Foto: GA

Bonn Einen Tag nach der deutschen Mannschaft hat auch England das Finale beim GA-Heimspiel erreicht. In einem packenden Spiel setzten sich die Three Lions mit 4:3 gegen die Niederlande durch.

Die Niederlande erwischte im zweiten Spiel um den Finaleinzug zunächst den besseren Start in die Partie und ging nach acht Minuten durch ein Tor von Georginio Wijnaldum in Führung. Diese hielt bis zur 23. Minute, als Marcus Rashford den Ausgleich markierte. Nur drei Minuten später gelang den Engländern die erstmalige Führung: Raheem Sterling war mit einem feinen Heber erfolgreich. Den Schlusspunkt in Halbzeit eins setzte dann Memphis Depay, der zum 2:2 für Oranje traf (45.).