Mit Schusswaffen gedroht : Unbekannte überfallen Kiosk in Wachtberg

Unbekannte überfallen Kiosk in Wachtberg

Wachtberg Am Montagmorgen sollen zwei bislang unbekannte Männer einen Kiosk in Wachtberg-Niederbachem überfallen haben. Laut der Bonner Polizei bedrohten sie Passanten und Angestellte mutmaßlich mit Schusswaffen.

Gegen 7.35 Uhr am Montagmorgen sollen zwei bislang unbekannte Männer erst Passanten mutmaßlich mit Schusswaffen bedroht und anschließend einen Kiosk überfallen haben. Laut der Bonner Polizei forderten die Männer mit vorgehaltener Waffe zwei Passanten vor dem Kiosk auf, den Laden auf der Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem zu betreten. In dem Geschäft verlangten die Täter die Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor. Die beiden Männer gingen allerdings leer aus, da der Kiosk über keinen Tresor verfügt. Sie sollen den Tatort mit einem schwarzen Audi Cabrio verlassen haben.