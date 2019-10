Versorger Enewa im Wachtberger Rat : Mehr Schwimmgäste im Berkumer Bad sorgten für höhere Einnahmen

Wachtberg Der Versorger Enewa stellt sich und seine Aktivitäten im Wachtberger Rat vor. Der Jahresumsatz des Anbieters für Wasser, Strom und Gas liegt mittlerweile bei 7,5 Millionen Euro.

14 Mitarbeiter hat die Enewa aktuell, hat Strom und Wasser in eigener Hand und nimmt am Beteiligungswettbewerb für das Gas-Netz teil. Rund 25 Prozent der Wachtberger bezögen Strom oder Gas über den lokalen Versorger. Zehn Prozent der Kunden sitzen außerhalb des Ländchens. Beschäftigt sind die Wachtberger nach Übernahme des Stromnetzes 2018 weiterhin mit dem Austausch von Freileitungen. „In den ersten acht Jahren müssen wir 50 Prozent der Leitungen verkabeln, um das Netz sicherer zu machen“, führte Birkner aus. Danach folge der Rest. Das koste 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Das Unternehmen stellt noch in anderen Bereichen die Weichen für die Zukunft. „Wir planen Komplettpakete für Fotovoltaik-Anlagen und Speicher sowie für Wallboxen für Elektrofahrzeuge“, sagte Strehl. Schon jetzt gibt es zwei Ladesäulen am Einkaufszentrum und am Rathaus. „Die Ladezahlen haben sich rasant vervierfacht“, so Birkner.

Manches Ratsmitglied gab sich als Kunde zu erkennen, so wie Ingo Steiner (Grüne). Er regte den Ausbau von Stromtankstellen an Bushaltestellen an. Andreas Wollmann (SPD) wollte wissen, wie weit man denn bei der Fotovoltaik sei. „In drei bis vier Monaten ist sie anbietbar“, meinte Birkner. Jürgen Kleikamp (CDU) interessierte, ob angesichts vieler geschlossener Bäder in Bonn dort Werbung für Schulsport im Berkumer Bad gemacht werde. Es gebe schon jetzt viele Privatschwimmer und Schulen als Gäste aus der Bundesstadt, so Birkner. Solarthermie wie von Manuel Lengrüsser nachgefragt, bietet die Enewa nicht an. „Für ein Eigenheim alleine lohnt sich die Kraft-Wärme-Kopplung nicht, da braucht es schon einen Verbund in Neubaugebieten“, sagte Strehl.