Politik in Wachtberg : Parteivorstand der CDU in Wachtberg tritt einstimmig zurück

Das Beben in der CDU Wachtberg geht weiter. Am Dienstagabend hat sich der Parteivorstand einstimmig dazu entschieden, zurückzutreten. Das gab die Partei in einer Pressemitteilung bekannt. Neben dem Vorsitzenden Franz Jäger, der seinen Ausstieg angekündigt hatte, gingen nach "intensiver Diskussion" auch die restlichen 17 Mitglieder diesen Schritt. Der bisherige Vorstand werde unter Führung der beiden Vize-Vorsitzenden Christian Stock und Bernd Düsterdiek die Amtsgeschäfte kommissarisch lenken. Am 27. November sollen die Mitglieder nun außerplanmäßig einen neuen Vorstand wählen.