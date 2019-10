Straßen NRW weiß nichts von Anfrage : Wachtberg fordert Entlastung des Verkehrs auf L158

Foto: Axel Vogel Auf der L158 könnte eine Linksabbiegerspur in Höhe des Abzweigs in Richtung Fritzdorf den Verkehr entlasten.

Wachtberg-Villiprott Die Ortsvertretung Wachtbergs fordert eine Entlastung des Verkehrs auf der vielbefahrenen L158 - vor allem Pendler stecken hier morgens gerne im Stau. Helfen würde ein Linksabbieger in Höhe des Abzweigs nach Arzdorf. Straßen NRW will allerdings nichts von einer Anfrage wissen.

Morgens ist die missliche Situation im Berufsverkehr auf der L158 in Höhe des Abzweigs zur Burg Gudenau/Arzdorf/Fritzdorf (L267) regelmäßig zu erleben: Der Verkehr staut sich vor allem in Richtung Meckenheim, weil immer wieder Autofahrer nach links in Richtung Arzdorf abzweigen wollen, dabei aber warten müssen, weil der Gegenverkehr nicht abreißen will.

Die Folge: Oft staut sich hinter dem Abbieger eine Schlange, weil ein Umfahren mitunter schwierig ist. "Ein Abbieger wäre hier eine Wohltat", meint deswegen der Adendorfer Ortsvertretungsvorsitzende und CDU-Ratsherr Volker Gütten: "Es handelt sich hier um eine der am meisten befahrenen Straßen landesweit und daher wäre jede Stauentlastung mehr als notwendig."

Gütten hatte zur Entlastung dieses neuralgischen Punktes daher die eigene Abbiegespur ins Gespräch gebracht - und war dabei sowohl in seiner Fraktion als auch bei der Verwaltung auf offene Ohren gestoßen, wie er sich erinnert. Die Gemeinde wollte das Thema mit dem zuständigen Baulastträger, nämlich Straßen NRW, besprechen. Doch was verwundert: Bislang weiß man bei Straßen NRW nichts von einer entsprechenden Diskussion in Wachtberg.

„Es haben tatsächlich mehrere Gespräche stattgefunden“

Dabei sagt die Gemeinde ausdrücklich: "Es haben tatsächlich mehrere Gespräche stattgefunden", so Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian. "Dabei sind einige Potenziale zur Optimierung diskutiert und zum Teil bereits umgesetzt worden." Als ein Beispiel nennt er die Verlängerung der Rechtsabbiegespur am Knotenpunkt L158/K58. "Hier hat der Landesbetrieb mit geringem Aufwand ein gutes Ergebnis erzielt", so Christian weiter.

Im Zuge dieser Gespräche habe die Gemeinde Wachtberg gegenüber dem Landesbetrieb denn auch dafür geworben, "Links-Abbiege-Spuren in beiden Richtungen der L158 auf der Kreuzung L158/L267 anzulegen und der Maßnahme eine hohe Priorität zuzumessen." Nach Ansicht des Beigeordneten "ein weitaus umfassenderes Projekt, das insbesondere Bauarbeiten voraussetzt". Seiner Meinung nach bestehe hier weiterer Abstimmungsbedarf, da man "die gesamte L158 hinsichtlich ihrer Auslastung in den Blick nehmen" müsse. Es steht laut Christian aber noch nicht fest, wann denn alles umgesetzt werden könnte.

„Keine Diskussion zu einem Linksabbieger in diesem Streckenabschnitt bekannt“

Auf Nachfrage zeigt man sich bei Straßen NRW erstaunt: "Ad hoc ist hier im Haus keine Diskussion zu einem Linksabbieger in diesem Streckenabschnitt bekannt", erklärte Bernd Egenter, Leiter der Abteilung Planung bei der Regionalniederlassung Ville-Eifel in Euskirchen, die für Wachtberg zuständig ist.

Zum grundsätzlichen Verfahren sagt Egenter: "Im Falle eines zu verändernden Knotenpunktes trägt das Land nach den Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes die Gesamtkosten, sofern der Ausbau etwa zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder Verkehrssicherheit erforderlich ist."

Die Projekte werden laut Egenter aus dem Programm "Um- und Ausbau" finanziert und jedes Jahr neu priorisiert. Letztendlich Entscheidungsträger seien die politischen Gremien im Regionalrat der Bezirksregierung Köln, wo jährlich auch die Rangfolge der Finanzierung anstehender Projekte beschlossen würde.