Anlage in Wachtberg : Umgestaltung des Spielplatzes in Pech verzögert sich

Die Initiative

Mit 500 Unterschriften hatte im Mai 2017 alles angefangen. Binnen kürzester Zeit hatte die Pecherin Sabina Lennarz diese für eine Neugestaltung des Spielplatzes in Pech zusammen. Von Anfang an wollte die Elterninitiative mithelfen. Der erneute Stopp kurz vor dem sicher geglaubten Start im Januar sei schwer zu begreifen, sagte Lennarz. „Es kann doch wohl nicht sein, dass es innerhalb von fast drei Jahren nicht möglich ist, einen Spielplatz für eine Viertelmillion Euro zu bauen“, so die Mutter einer fünfjährige Tochter. Es sei zwar traurig, dass ein Plan entwickelt wurde, der sehr an dem vorbeigehe, was man gewollt hätte. „Aber irgendwann wollten wir einfach nur noch, dass es losgeht“, sagte Lennarz. Mittlerweile sei es ein politisches Geschacher auf Kosten der Kinder. Weshalb sie nun die Politik in der Pflicht sieht, schnell Alternativen zu entwickeln. Die Elterninitiative will einen Spielplatz im Jahr 2020 – das wird sie in einem Gespräch mit der Bürgermeisterin an diesem Freitag klar äußern. ⇥es