Unfall bei Villip : Milchlaster fährt sich in Wachtberg fest

In Wachtberg hat sich am Freitag ein Milchlaster im Straßengraben festgefahren. Foto: Axel Vogel

Wachtberg In Wachtberg hat sich am Freitagabend ein Milchlaster festgefahren. Das Fahrzeug war in einen Graben geraten.

In Wachtberg hat sich am Freitagabend ein Milchlaster festgefahren. Der Fahrer des Lastwagens war nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort gegen 19.45 Uhr in einen Straßengraben geraten. Der Unfall ereignete sich an einem Kreisel am Wachtbergring auf Höhe der Ortslage Villip.