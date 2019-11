Ortsvertretung in Wachtberg : Kritik am Busverkehr in der Oberdorfstraße

Kritik am Busverkehr in der Oberdorfstraße

Wachtberg-Berkum In der Sitzung der Ortsvertretung Berkum beschweren sich Anwohner über zu viele Fahrten und Schäden am Bürgersteig. Sie fühlen sich nicht richtig informiert.

In der jüngsten Sitzung der Ortsvertretung Berkum musste der Vorsitzende der Ortsvertretung, Joachim Mittweg (UWG), gleich mehrfach eingreifen, weil die Diskussion um Probleme in Berkum zu teilweise erheblichem Zündstoff sorgte. In der Oberdorfstraße sorgt die erhöhte Busfrequenz seit Abschaffung des Schülerspezialverkehrs für große Schäden an Bürgersteigplatten. Besondere Gefahren gibt es im Begegnungsverkehr von Bussen aus Richtung Schule und in Gegenrichtung aus dem Bereich des Berkumer Rathaus. Anwohner fühlen sich bei diesem Thema nicht richtig informiert. Christoph Groneck aus der Kreisverwaltung musste viele Probleme notieren und gestand ein, dass nach anstehenden Fahrgasterhebungen geprüft werde, ob die gewählte Frequenz beibehalten oder reduziert werden könnte. Über eventuelle andere Linienführungen zur und von der Schule müsse auch nachgedacht werden, forderten zahlreiche Anwohner.