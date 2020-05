Zwei Millionen Euro : Feuerwehrgerätehaus in Wachtberg-Pech liegt voll im Plan

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Pech macht Fortschritte. Die Aufträge an die Gewerke können vergeben werden. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Wachtberg-Pech Die Gemeinde investiert hierbei zwei Millionen Euro. Wenn der Kurs gehalten wird, kann die Löschgruppe Anfang 2021 aus ihrem Behelfsbau ausziehen.

Erfreuliche Nachrichten kommen von der Großbaustelle der Gemeinde an der Seibachstraße in Pech: Hier baut die Verwaltung für die Pecher Löschgruppe der Wachtberger Feuerwehr ein komplett neues Gerätehaus. „Und die Arbeiten liegen voll im Plan“, erklärte Wehrführer Markus Zettelmeyer in der vergangenen Woche bei einer Baustellenbesichtigung. Der Rohbau sei so gut wie fertig. Die Gewerke könnten vergeben werden. Wenn alles weiter so reibungslos klappt, kann die Pecher Löschgruppe laut Zettelmeyer Anfang 2021 von ihrem Behelfsbau an der Pecher Hauptstraße ins neue Domizil umziehen.