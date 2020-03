Pecher Landstraße : Unbekannte beschmieren Blitzer in Wachtberg

Kaum zu übersehen ist der Starenkasten mit seiner pinken Signalfarbe. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg An der L158 in Wachtberg wurde ein Blitzer von Unbekannten beschmiert. Der Starenkasten strahlt nun in grellem pink, ein Blitzer in Alfter wurde in neongrün bemalt.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Unbekannte haben den Starenkasten beschmiert – genau wie sein Pendant an der K12n in Alfter, der allerdings neongrün angemalt wurde, so Antonius Nolden von der Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises auf GA-Anfrage. Lange allerdings wird es nicht dauern, bis die Radargeräte wieder auf Vordermann gebracht werden.