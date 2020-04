Gründung auf virtuellem Weg : Helfer aus Wachtberg gründen Ehrenamtsbörse

Wachtberg Die Gründung erfolgte auf virtuellem Wege. Das Finanzamt erkennt die Ehrenamtsbörse schon an. Jetzt steht noch die Eintragung ins Vereinsregister durch das Amtsgericht Bonn aus.

Die offizielle Anerkennung durchs Amtsgericht Bonn steht zwar noch aus, dafür aber hat das Finanzamt Sankt Augustin einem gemeinnützigen Verein „Ehrenamtsbörse Wachtberg“ schon seinen Segen gegeben. Das teilten die Vorsitzenden Theo Hüffel und Michael Turley in einer Presseerklärung mit. In Corona-Zeiten verlief auch die Gründung am vergangenen Mittwoch anders als geplant: Vor ihren Computern saßen an sieben Orten sieben Bürger, um über eine Videokonferenz-Plattform den Worten Taten folgen zu lassen, schilderte Turley.