Naturschutz in Wachtberg : Turmfalken brüten sechs Eier aus

Wachtberg-Werthhoven Der Naturschutzbund (Nabu) freut sich über den Erfolg seiner Nistkastenaktion in der Region. Per Kamera können Interessierte die Werthhovener Turmfalken bei der Brut beobachten.

Als durchaus fleißig darf man das Turmfalken-Paar in Werthhoven bezeichnen. Um sechs Eier kümmert es sich in seinem vom Naturschutzbund (Nabu) bereitgestellten Nistkasten. Über eine Webcam können Interessierte die Brut unter der Adresse www.nrw.nabu.de­ live verfolgen. Der Bonner Ableger des Nabu hatte an der Lagerhalle des Obstbaubetriebs Wolf und an anderen Standorten im linksrheinischen Kreis Nistgelegenheiten für Turmfalken errichtet – in Kooperation mit der Rewe Group und Obstbauern.