Autokino in der Region : Einige Vorstellungen in Rheinbach sind schon ausverkauft

Rheinbach. Am Donnerstag startet in Rheinbach dank dem Drehwerk 17|19 aus Adendorf das neue Autokino mit „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“. Das Programm wechselt alle zwei Wochen.

Mit sicherem Abstand ins Kino – in diesen Genuss kommen ab Donnerstag täglich ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) Besucher des ersten Autokinos in Rheinbach. Die Idee realisieren in Zeiten der Corona-Abstands- und Hygieneregeln Familie Knorr und das Team von „Drehwerk 17|19“, dem Kulturzentrum in Wachtberg-Adendorf, und Oliver Wolf mit seiner Rheinbacher Firma „Wo-Tec Veranstaltungstechnik“ in Kooperation mit „moving movies“, einem Dienstleister für Open-Air-Kinos.