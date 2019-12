Umschlag mit mehreren Hundert Euro : Polizei in Bornheim sucht anonyme Spenderin

Bornheim. Es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen zu Weihnachten bei der Polizei für deren Arbeit bedanken. Ein Dank in Bornheim hatte es allerdings in sich.

Thorsten Säger hatte es noch gesagt. Als Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler an Heiligabend die Polizeiwache im Bornheimer Zentrum besuchte, um die Beamten für ihren Dienst während der Feiertage mit kleinen Aufmerksamkeiten zu beschenken , hatte der Polizeihauptkommissar erwähnt, dass es schon passiere, dass Menschen in diesen Tagen auf die Wache kommen, um sich für die Arbeit der Polizei zu bedanken. Und nun das.

So sorgte ein ebensolcher Dank auf der Wache am Peter-Fryns-Platz für eine besondere Überraschung. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei noch an Heiligabend eine ältere Dame auf der Polizeiwache erschienen und habe den Polizisten einen Schokoladenweihnachtsmann sowie eine Grußkarte und kleinen goldenen Umschlag überreicht. Die Dame habe frohe Weihnachten gewünscht und sei wieder gegangen – nachdem sich die Beamten selbstredend für die Aufmerksamkeit bedankt hatten.