Ermittlungen : Verletzter 23-Jähriger schweigt zu Vorfall in Walberberg

Die Polizei war in der Nacht zu Montag in Bornheim im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim-Walberberg. Die Ermittlungen zur Attacke am frühen Montagmorgen in Walberberg dauern an. Die Polizei hat allerdings ein Problem.

Die Ermittler haben noch keine näheren Erkenntnisse zu dem, was in der Nacht zum Montag in Walberberg passiert ist. Michael Beyer von der Bonner Polizei teilte auf Anfrage des General-Anzeigers mit, dass der aufgegriffene 23-Jährige bislang keine Angaben zu den Geschehnissen gemacht habe. Der 23-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass er bei einem Streit verletzt wurde. Laut Beyer geht es dem jungen Mann mittlerweile wieder besser.