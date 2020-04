Unfall in Bornheim-Roisdorf : 74-jährige Radfahrerin nimmt Auto die Vorfahrt und stürzt

Eine Radfahrerin wollte am Dienstagabend die Alexander-Bell-Straße in Bornheim-Roisdorf an einem Kreisel überqueren und soll dabei vergessen haben, auf der Mittelinsel anzuhalten. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim-Roisdorf Eine Fahrradfahrerin wurde am Dienstagabend an einem Kreisel an der Alexander-Bell-Straße in Roisdorf von einem Auto angefahren, das den Kreisel verlassen wollte. Die 74-Jährige hatte den Kreisel überquert, ohne auf der Mittelinsel anzuhalten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Eine Radfahrerin wollte am Dienstagabend die Alexander-Bell-Straße in Bornheim-Roisdorf an einem Kreisel überqueren. Nach ersten Informationen soll die 74-Jährige missachtet haben, dass sie auf der Mittelinsel der Überquerungshilfe anhalten muss. Sie wurde von einem Smart, der in diesem Moment den Kreisel verlassen wollte, getroffen und stürzte dabei.