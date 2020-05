Pandemie-Mutmacher : Bornheimer schreibt Corona-Song

Bornheim Der Mundartsänger Franz Martin Willizil aus Bornheim kreiert eine Corona-Variante von „Nix em Büggel, ävver all joot drop“ für ein positiveres Denken in der Pandemie mit rheinischer Prägung.

Was macht ein Musiker, wenn er nicht vor anderen Menschen mit Leidenschaft spielen kann? Er leidet. Mehrheitlich an Sehnsucht nach der Bühne, nach der Nähe zu seinem Publikum. Doch manche nutzen die Zeit auch, um neue Musik zu komponieren.

Der Mundartsänger Franz Martin „F. M.“ Willizil aus Bornheim setzt noch ein Tüppelchen obendrauf: Er setzt auf seine Kontakte sowie auf seine angeborene Lebensfreude und lädt sich – kontaktfrei – ein paar Freude ein, um mit ihnen ein Lied zu singen und ein Video zu machen. Mit der Corona-Version von „Nix em Büggel, ävver all joot drop“ will Willizil mit seiner Band Schmitz Mut machen und auf die Situation vieler Künstler und Selbstständiger hinweisen.

Markenzeichen trägt Willizil auf dem Kopf

22 Jahre war „Dä Hoot“, wie der 67-Jährige wegen seines modischen Markenzeichens auf dem Kopf genannt wird, Teil der Kölner Kultband Höhner. Die glückliche Fügung, dass er an einem 11.11. anno 1952 in Köln zur Welt kam, dürfte mit ursächlich dafür sein, dass der Mundartsänger und Komponist, der etwa die kölschen Evergreens „Hey Kölle, do bes e Jeföhl“ und „Kumm, loss mer fiere“ komponiert hat, anderen Menschen gerne ein Freude macht. Das Lied „Nix em Büggel, ävver all joot drop“ schrieb Willizil bereits 2005 – unter dem Eindruck, dass die damalige rot-grüne Bundesregierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Finanzminister Hans Eichel urplötzlich ein großes Finanzloch in der Staatskassen ausmachte.