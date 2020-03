Unfall auf Kreuzung : 72-Jährige wird bei Unfall in Bergheim verletzt

Eine 72 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall in Bergheim verletzt. Foto: Dieter Hombach

Bergheim Eine 72 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen bei einem Unfall in Bergheim verletzt worden. Auf einer Kreuzung an der L 269 waren zwei Fahrzeuge kollidiert.



Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste am Samstagmorgen eine 72-jährige Frau nach einem Unfall in Bergheim. Nach ersten Ermittlungen war ein ebenfalls 72 Jahre alter Autofahrer gegen 10 Uhr mit der Frau als Beifahrerin in seinem VW Tiguan von Bergheim kommend auf der Oberstraße unterwegs gewesen. Nachdem er in den Kreuzungsbereich der L 269 eingefahren war, kollidierte er mit dem Lieferwagen einer 54-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das linke Hinterrad des Tiguan abgerissen. Die Beifahrerin konnte verletzt aus dem Wagen geborgen werden und wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzung konnte die Polizei keine Angaben machen.

Bei dem Zusammenstoß wurde eines der Hinterräder des Tguans abgerissen. Foto: Dieter Hombach

Wer nun bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren ist, sei Gegenstand weiterer Untersuchungen, so die Polizei.

Die Feuerwehr Bergheim war mit acht Wehrleuten vor Ort, klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.