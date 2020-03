Troisdorfer Schulklasse betroffen : 23 Verletzte bei Unfall zwischen LKW und Linienbus

Troisdorf In Troisdorf ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Linienbus gekommen. Unter den 23 Verletzten gibt es viele Schüler.

Ein LKW und ein Linienbus der Linie 507 sind am Mittwoch in Troisdorf-Spich kollidiert. Der Unfall geschah gegen 10 Uhr im Bereich der Kreuzung Heuser Weg / Langeler Ring. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort, 23 Personen wurden verletzt. Darunter sind vor allem viele Schüler einer achten Klasse der Realschule „Am Heimbach“ in Troisdorf, die sich auf einem Klassenausflug befanden. „Erste Meldungen zu Schwerverletzten haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet“, sagt Polizeisprecher Stefan Birk.