A59: Unfall bei Troisdorf : 27-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich

Troisdorf Am Mittwochabend hat eine 27-jährige Frau auf der A59 die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren und sich anschließend überschlagen. Sie wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 20:30 Uhr am Mittwochabend hat sich eine 27-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf der A59, in Höhe der Anschlussstelle Troisdorf, überschlagen und sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Laut Aussage der Polizei hatte die Frau zuvor wegen eines mutmaßlichen plötzlichen Bremsmanövers eines vor ihr fahrenden Autos die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist dadurch in eine Betonwand geprallt. Der Aufprall soll nach Angaben der Polizei dann zum Überschlag des Fahrzeug geführt haben. Anschließend blieb der Kleinwagen auf dem Dach liegend am Mittelstreifen liegen.