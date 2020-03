45 Kräfte im Einsatz : Feuerwehr rückt zu ABC-Alarm in Troisdorf aus

Feuerwehr rückt zu ABC-Alarm in Troisdorf aus

Die Feuerwehr rückte am Samstag zu einem ABC-Alarm nach Troisdorf-Spich aus. Foto: Thomas Heinemann

Troisdorf Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Samstagvormittag nach einem ABC-Alarm in Troisdorf ausgerückt. Mitarbeiter einer Spedition hatten den Geruch von Lösungsmittel wahrgenommen und den Notruf gewählt.

45 Kräfte der Troisdorfer Feuerwehr unter Leitung von Raimund Lindlar sind am Samstagvormittag zu einem Lagergebäude am Biberweg in Spich ausgerückt, nachdem dort zwei Mitarbeiter einer Spedition den Geruch von Lösungsmittel aus einem Lastwagen wahrgenommen und ABC-Alarm ausgelöst hatten.