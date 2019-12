Erweiterung abgelehnt : Zweigleisiger Ausbau der Siegstrecke erneut abgelehnt

Rhein-Sieg-Kreis Der Ausschuss des Rhein-Sieg-Kreises für Planung und Verkehr spricht sich erneut gegen eine Erweiterung der Siegstrecke auf zwei Gleise aus. Zuletzt stand die Debatte im Juni 2015 auf der Tagesordnung.

„Engstellen, die den Verkehr nur in eine Richtung zulassen, sind zu erweitern“, hieß es in eben jenem Antrag. Seit der letzten Entscheidung zur Siegstrecke seien vier Jahre vergangen. „Es müsste mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass der Klimawandel fortschreitet und wir mehr Güter auf die Gleise bringen müssen“, sagte Anja Moersch (Piraten) im Ausschuss am Dienstagabend.

Strecke bis heute nur eingleisig genutzt

Siegstrecke müsste Teil des Verkehrswegeplanes sein

Mit dem Verkehrswegeplan will der Bund in den kommenden Jahrzehnten 269,6 Milliarden Euro in die Infrastruktur auf Straßen, Schienen und Wasserwegen investieren. „Kernanliegen sind der Erhalt der Bestandsnetze und die Beseitigung von Engpässen auf Hauptachsen und in wichtigen Verkehrsknoten“, teilte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit. In einer Erstbewertung war die Siegstrecke aus diesem Plan allerdings ausgeschieden, weil „die angestrebte Maßnahme nur in Verbindung mit dem Ausbau der anschließenden Dillstrecke nutzbringend ist“, begründete der Bund. Die Dillstrecke reicht von Siegen nach Wetzlar.