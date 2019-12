Protest bei der Bahn zeigt Wirkung : Ab Dezember halten drei neue ICE in Siegburg/Bonn

Rhein-Sieg-Kreis Die massiven Proteste von Pendlern und Politik zeigen Wirkung. Ab Mitte Dezember halten drei neue ICE am Bahnhof Siegburg/Bonn. Auch die Pendlerverbindung um 6.07 Uhr bleibt erhalten.

Der Pendlerzug 6.09 Uhr nach Frankfurt ist gerettet: Die massiven Proteste von Pendlern und Politik zeigen Wirkung, denn zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 15. Dezember werden am Bahnhof Siegburg/Bonn drei Züge mehr halten als bisher geplant. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann teilte am Mittwoch mit, Vertreter der Deutschen Bahn hätten ihm zugesagt, dass der morgendliche Pendlerzug nach Frankfurt weiter in Siegburg halten und die Anbindung insgesamt verbessert würde. In der Summe erhält Siegburg nach Auskunft Hartmanns ab Dezember mit 63 ICE-Verbindungen zwei mehr als bisher, ab Juni 2020 insgesamt drei. Die Verbesserungen will die Bahn bereits bis zum Wochenende in den Fahrplan aufnehmen. Für Sebastian Hartmann ist die Zusage „ein wichtiges Bekenntnis der Bahn zum Bahnhof Siegburg, für den ich mich in vielen Gesprächen stark gemacht habe“.