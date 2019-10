Dampfender Kanister im Garten : Anwohner in Niederkassel müssen evakuiert werden

Niederkassel Ein Mehrfamilienhaus in der Niederkasseler Rathausstraße musste evakuiert werden. Ein dampfender Kanister im Garten sorgte am Samstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz. Es besteht Explosionsgefahr.

In Niederkassel ist es am späten Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein dampfender Kanister mit Calciumcarbid steht in einem Garten eines Mehrfamilienhauses der Rathausstraße, die deswegen gesperrt wurde. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert und zwischenzeitlich in der Niederkasseler Feuerwehrwache untergebracht werden.