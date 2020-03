Gebäude ist 50 Jahre alt : Umbau des Gemeindehauses Stieldorf liegt im Zeitplan

Stieldorf Die Evangelische Kirchengemeinde hat das Richtfest für ihr Gemeindehaus in Stieldorf gefeiert. Der Umbau und die Renovierung des 50 Jahre alten Gebäudes kostet rund 700.000 Euro.

„Gerichtet steht nunmehr das Haus vom Sockel bis zur First hinauf – verbunden und verzapft genau, nach Vorschrift ist der ganze Bau. Nichts fehlt, so haben wir denn auch jetzt, dem Bau die Krone aufgesetzt!“, so Stocksiefen, bevor er nach dem „Prost!“ in luftiger Höhe mit Schwung das Schnapsglas auf den Boden schmetterte. Neben ihm Pfarrerin Ute Krüger, die von hoch oben die Gäste des Richtfestes begrüßte.