Bäume müssen gefällt werden : L331 in Königswinter für zwei Tage gesperrt

An zwei Tagen kommen am Wochenende Fällbagger auf der L 331 im Siebengebirge zum Einsatz. Die Straße ist in dieser Zeit gesperrt. Foto: Forstamt

Siebengebirge Bis zu 400 Bäume werden am Wochenende entlang der Ferdinand-Mülhens-Straße zwischen der Königswinterer Altstadt und Ittenbach gefällt. Autofahrer werden umgeleitet.

Die Sperrung wird am Samstag um 7 Uhr eingerichtet und dauert bis Sonntag, 20 Uhr. Grund sind dringend erforderliche Baumfällungen. Der Verkehr wird an beiden Tagen großräumig umgeleitet, einzig der öffentliche Linienbusverkehr kann die Baustelle passieren.

Die beiden Dürresommer der Jahre 2018 und 2019 hatten nicht nur erhebliche Auswirkungen auf den Fichtenbestand in den Wäldern – Stichwort Borkenkäfer. Der Baumbestand allgemein leide unter den Folgen von „Trockenstress“, so das Regionalforstamt in einer Mitteilung. Bis heute wirke sich der Wassermangel in die tiefen Bodenschichten aus. Der zunehmende Trockenstress erhöhe die Anfälligkeit der Bäume gegenüber Schädlingen und Sturmereignissen, wie erst jüngst die beiden Sturmtiefs „Sabine“ und „Yulia“, die in der Region etliche umgestürzte Bäume zur Folge hatten.