Von Latin bis Gypsy-Jazz : Gitarrenvirtuose gibt Fenster-Konzert in Oberdollendorf

Gitarrenvirtuose gibt Fenster-Konzert in Oberdollendorf

Königswinter-Oberdollendorf Weil seine Konzerte ausfallen müssen, hat ein Gitarrist aus der Nähe von Bonn am Freitagabend ein Fenster-Konzert in Oberdollendorf gegeben. Doch das Konzert erfüllte noch einen ganz anderen Zweck: Ein Mann machte seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Normalerweise tourt André Krengel durch ganz Europa, Amerika und gelegentlich auch durch Indien. Doch weil seine für den Mai geplanten Konzerte in England und der Schweiz wegen der Corona-Pandemie ausfallen, spielte der Gitarrenvirtuose, der aus der Nähe von Bonn stammt, am Freitagabend ein Fenster-Konzert in Oberdollendorf.