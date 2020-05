Wieder Spielbetrieb in Vinxel : Fußballgolf auf Gut Heiderhof eröffnet die Saison

Wieder Spielbetrieb in Vinxel

Vinxel Die Fußballgolf-Anlage auf Gut Heiderhof in Vinxel nimmt ihren Betrieb wieder auf. Für die Besucher gelten aufgrund der Corona-Pandemie strenge Regeln.

So müssen sich die Spieler hier an eine ganze Reihe Regeln halten. Termine für den Besuch auf Gut Heiderhof können nur telefonisch in der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr (außer montags) unter ☏ 0171/4230376 vereinbart werden.